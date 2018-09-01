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وزير خارجية أمريكا: التقارير عن صواريخ إيرانية فى العراق مقلقة للغاية

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:21 م
وزير خارجية أمريكا: التقارير عن صواريخ إيرانية فى العراق مقلقة للغاية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت، عن قلقه العميق من التقارير التى تحدثت عن نقل إيران صواريخ بالستية إلى الأراضى العراقية.

وقال بومبيو - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردها راديو (سوا) الأمريكى ـ "إن تلك الأنباء ، فى حال ثبتت صحتها ، تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف أن بغداد هى التى تقرر ما يجرى على أراضيها وليس طهران.

وكانت تقارير إخبارية كشفت أمس أن إيران زودت "جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها فى العراق" بصواريخ بالستية ، وأنها تطور قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها فى الشرق الأوسط ولضرب خصومها فى المنطقة.

 

 


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