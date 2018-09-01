وزير النقل يفتتح اليوم أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه

كتب- رضا حبيشى

يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تطوير ميناء طابا البرى اليوم السبت، حيث انتهت الوزارة من أعمال تطوير الميناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه على مساحة 27000 متر مربع، وذلك بعدما تم تأجيل موعد الافتتاح أكثر من مرة بسبب ارتباطات الوزير .