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وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج ويفتتحان تطوير منفذ طابا اليوم

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:52 ص
وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج ويفتتحان تطوير منفذ طابا اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يزور اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، محافظة جنوب سيناء، لاستقبال فوج الحجاج وافتتاح منفذ طابا البرى، بعد التطوير، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

وأضح المحافظ، أنه من المقرر أن يتفقد وزير النقل ميناء نويبع للتأكد من مدى جاهزية الميناء لاستقبال حجاج بيت الله، وتوفير كل سبل الراحة فى صالات الاستقبال، كما سيستقبل أحد أفواج الحج البحرى.

 

وأشار المحافظ، إلى أن وزير النقل سيتوجه إلى مدينة "طابا" لتفقد التطويرات التى جرى الانتهاء منها بمنفذ طابا البرى، لتفقد تطوير صالات الوصول والمغادرة وإنشاء ساحة انتظار للسيارات وتركيب بوابات إلكترونية على جميع مداخل ومخارج المنفذ، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الأمنية بالكامل بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه وتزويد المنفذ بعدد 22 كاميرا مراقبة لمراقبة الحركة داخل الميناء، بالإضافة إلى إقامة نقاط مراقبة أمنية من الجانبين المصرى والإسرائيلى.

 

كما جرى الانتهاء من أعمال الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات الركاب المسافرين والمغادرين من وإلى منفذ طابا البرى فى أسرع وقت.


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