وزير النقل من جنوب سيناء: نقل 10 آلاف حاج منذ بدء رحلات عودة الحج البرى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح الدكتور هشام عرفات، بأنه تم نقل 10 آلاف حاج منذ بدء رحلات العودة للحج البرى وحتى 1 سبتمبر الحالى ، مشيرا إلى انه خلال موسم الحج هذا العام تم فتح غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع، وجميع أعضاء المجتمع المينائى تقوم بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام .

كما قامت ادارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لانهاء اجراءات الجوازات على متن العبارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لانهاء اجراءات الجمارك و التفتيش للتيسير على الحجاج و العمل على سرعة خروجهم من الميناء، بالاضافة إلى تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج و تجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

بالإضافة إلى قيام إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير اتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء فيما تستعد إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء مع تواجد عدد من الأطباء متواجدين بصفة مستمرة خلال رحلات العودة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، باستقبال أحد أفواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع / العقبة ، حيث تم رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحرى الذى يشهد عودة أفواج الحج البرى خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات العبارتين سينا وبرنسيسة وآيلة ومن خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.