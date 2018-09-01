وزير التنمية المحلية: متابعة يومية مع المحافظين الجدد لتنفيذ تكليفات الرئيس

كتب ــ أشرف عزوز

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم التكليفات الخاصة باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية المتابعة اليومية والمستمرة مع المحافظات فيما يخص كافة التكليفات التى وجه بها الرئيس السيسى المحافظين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيتم زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات باستخدام التكنولوجيا، لتقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع للمواطن .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابع المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب مع أهمية استمرار المشاركة المجتمعية من المواطنين فيما يخص تلك المشروعات، وطالب اللواء محمود شعراوى بأهمية توفير المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات والقضايا العاجلة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة والقضاء على الإشغالات فى الشارع المصرى بكافة المحافظات، وكذلك ملف التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والاستمرار فى حملات الإزالة للتعديات المخالفة .

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أهمية التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضى الخاصة لإقامة تلك المشروعات، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة لخلق فرص عمل للشباب والمرأة .

وطالب وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة بأهمية الاستمرار فى بذل كل الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة كبيرة فى المحافظات بصفة عامة وفى عمل الوزارة بصفة خاصة، كما طلب من قطاع التعاون الدولى بالوزارة بالبدء فى البحث عن فرص لبرامج تدريبية مع الشركاء الدوليين من المنظمات والهيئات المختلفة فيما يخص الادارة المحلية، وكذلك توفير عدد من المدربين من أصحاب الكفاءات والخبرات فى المحليات للعاملين بالإدارة المحلية فى مركز التدريب بسقارة.

وتابع اللواء محمود شعراوى أنه سيتم أيضا خلال المرحلة المقبلة حل كافة المعوقات التى كانت تواجه برنامج " مشروعك " بالمحافظات والاستفادة من خبرة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز العاملين بالبرنامج، وتحقيق التواصل بين الوزارة ومكاتب مشروعك بكافة المحافظات .

وأكد على أهمية زيادة التفاعل مع شكاوى المواطنين التى يتم تقديمها بكافة الطرق المتاحة الى الوزارة سواء على الموقع الرسمى أو الصفحة الرسمية على الفيس بوك، مع سرعة الرد عليها وخلق الآليات التى تسهل تقديم الشكاوى وحلها بأفكار مبتكرة وغير تقليدية .

وشدد على أهمية متابعة القطاعات المختلفة بالوزارة لردود المحافظات على الكتب الدورية التى يتم إرسالها لطلب معلومات أو بيانات مع توزيع العمل على كافة الموظفين، وتوفير برامج التدريب اللازمة لهم لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المتميزين لتحقيق الانضباط والالتزام فى تنفيذ المهام المطلوبة .