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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:04 ص
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واشنطن: سنرد على أى هجوم كيميائى فى سوريا

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:00 ص
واشنطن: سنرد على أى هجوم كيميائى فى سوريا جيمس جيفرى ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا المعين
واشنطن أ ش أ
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا المعين حديثا جيمس جيفرى يبدأ جولة خارجية يستهلها بإسرائيل ثم الأردن وتركيا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اوردته قناة (الحرة) الامريكية - أن جيفرى سيلتقى فى اسرائيل بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الاهتمامات المشتركة فيما يخص الوضع فى سوريا، والحفاظ على أمن إسرائيل فى مواجهة النشاط الايرانى المزعزع للاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه خلال الزيارة سيؤكد السفير جيفرى و نائبُ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبيرن على أن الولايات المتحدة سترد على أى هجوم بالأسلحة الكيميائية يرتكبه النظام السوري.

وفى الأردن وتركيا، سيجتمع السفير جيفرى مع القادة الأردنيين والأتراك وغيرهم من كبار المسئولين لتأكيد موقف الولايات المتحدة بأن الهجوم العسكرى فى إدلب سيصعد الأزمة فى سوريا والمنطقة، ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر، فضلا عن تدمير البنية التحتية.

كما ستتطرق محادثات المسئولين الأمريكيين إلى مزاعم روسيا الخادعة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية فى سوريا.

 


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