نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للراحل عبد الرحيم قناوى الإثنين

كتب محمد صبحى

تنظم نقابة الصحفيين حفل تأبين للزميل عبد الرحيم قناوى مساء بعد غد، الإثنين، الصحفى بجريدة الشارع وبوابة الأهرام، وذلك بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

كان الزميل عبد الرحيم القناوى، توفى عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع قصير مع المرض.