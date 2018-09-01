ميجان ماكين: والدى كان رجلا ومحاربا وأمريكيا عظيما

واشنطن: محمد البديوى

قالت ميجان ماكين و إن والدها كان رجلا عظيما وأمريكيا عظيما ومحاربا عظيما.

وأجهشت "ماجين" بالبكاء خلال كلمتها بمراسم تأبين والدها أكثر من مرة، وهى تتحدث عن والدها وتضحياته، وما يمثله من قيم أمريكية من حب وتسامح وتضحية

وحضر مراسم التأبين الرؤساء السابقين "باراك أوباما، وبيل كلينتون، و جورج بوش"، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية، ورؤساء مجلس النواب والشيوخ والأعضاء وكبار المسئولين من الجيش والبحرية الأمريكية، فيما تغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى أبلغ سابقا أنه لا يرغب فى حضور ترامب جنازته عند وفاته.

ويعد ماكين رمزا وبطلا قوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان طيارا حربيا في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام، و قضى 5 سنوات في الأسر لدى فيتنام الشمالية.