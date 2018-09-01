video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

موظف يتهم زوجته بخداعه والجمع بين زوجين بشبين القناطر

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:30 م
موظف يتهم زوجته بخداعه والجمع بين زوجين بشبين القناطر عقد زواج - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شهدت إحدى قرى شبين القناطر، واقعة غريبة، حيث حرر موظف محضرا فى مركز شرطة شبين القناطر، اتهم فيه زوجته بخداعه والكذب عليه وتزوجته قبل أن توفى شهور العدة بعد طلاقها من زوجها الأول فوجئ المبلغ بأن زوجها الأول يريد إعادته له وردها لعصمته، واكتشف أنها لم تنه شهور العدة حسب الشرع وحرر محضر حمل رقم 5450 إدارى مركز شبين.

 

وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من "ف ص"، موظف، يفيد أن زوجته خدعته وقبلت الزواج منه فى أوائل شهر مايو الماضى حيث قالت للمأذون إنها انقضت عدتها منذ شهر وقال الزوج فى بلاغه.

 

وأوضح الزوج أنه اكتشف بعد زواجه منها بأكثر من 3 أشهر أنها لم توف العدة وأن زوجها الأول يريد ردها إلى عصمته مرة أخرى، وتبين له أنها تزوجته دون انتهاء عدتها وخدعته بالمخالفة للشرع والقانون.

 

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط حرامى بالوعات الصرف الصحى ببنها

حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الدراجات البخارية بقليوب

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة