موظف يتهم زوجته بخداعه والجمع بين زوجين بشبين القناطر

القليوبية نيفين طه

شهدت إحدى قرى شبين القناطر، واقعة غريبة، حيث حرر موظف محضرا فى مركز شرطة شبين القناطر، اتهم فيه زوجته بخداعه والكذب عليه وتزوجته قبل أن توفى شهور العدة بعد طلاقها من زوجها الأول فوجئ المبلغ بأن زوجها الأول يريد إعادته له وردها لعصمته، واكتشف أنها لم تنه شهور العدة حسب الشرع وحرر محضر حمل رقم 5450 إدارى مركز شبين.

وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من "ف ص"، موظف، يفيد أن زوجته خدعته وقبلت الزواج منه فى أوائل شهر مايو الماضى حيث قالت للمأذون إنها انقضت عدتها منذ شهر وقال الزوج فى بلاغه.

وأوضح الزوج أنه اكتشف بعد زواجه منها بأكثر من 3 أشهر أنها لم توف العدة وأن زوجها الأول يريد ردها إلى عصمته مرة أخرى، وتبين له أنها تزوجته دون انتهاء عدتها وخدعته بالمخالفة للشرع والقانون.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.