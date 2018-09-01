مصرع عامل فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى عامل، من قرية فانوس، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، مصرعه، إثر حادث تصادم بين دراجته البخارية، وأخرى، بطريق فانوس/طامية، ونقل لمستشفى طامية المركزى، للعلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من مستشفى طامية المركزي، بوصول "محمد.د.ع" (48 سنة-عامل)، ومقيم بعزبة أبو سالم، بقرية فانوس، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله المستشفى، إثر إدعاء حادث.

وقال شقيق المتوفى، أن شقيقه كان يستقل دراجته البخارية بطريق فانوس/طامية، واصطدمت به من الخلف دراجة بخارية غير معلومة، مما أدى لاختلال توازنه وسقوطه أرضا وحدوث إصابته التى أدت لوفاته، وتم التحفظ على الدراجة البخارية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 16548 لسنة 2018 م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات عن ملابسات الواقعة.