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مصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى حادث حريق الطائرة الروسية

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:45 م
مصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى حادث حريق الطائرة الروسية حريق طائرة - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن يفجينى ديتريخ وزير النقل الروسى، اليوم السبت، مصرع شخص فى حادث الحريق الذى إندلع فى طائرة الركاب الروسية وأسفر أيضا عن اصابة 18 آخرين.

وذكرت شبكة (سى بى اس) الإخبارية الأمريكية أن وزير النقل الروسى أوضح أن القتيل يدعى فلاديمير بيجيان رئيس دورة عمل ، وتوفى إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء التعامل مع الحريق الذى إندلع بالطائرة ، وهى من طراز (بيونج 737) ، أثناء هبوطها فى مطار سوتشى الروسى.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 8 دقائق ، وقامت باجلاء ركاب الطائرة التى كانت تقل 164 شخصا ، علاوة على طاقمها المكون من 6 أفراد.

 


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