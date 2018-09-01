مصرع شخص وإصابة 10فى حادث إنقلاب سيارة طريق بورسعيد الإسماعيلية

بورسعيد - محمد فرج

لقى منذ قليل أحمد شعبان عبد الرحيم 32 سنه مصرعه ، وإصابة 10 آخرون فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص رحلات شرقية تحمل لوحات معدنية رقم 959 على طريق بورسعيد الإسماعيلية بالكيلو 37.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من : وليد إبراهيم محمد 30 سنه كدمات شديدة بالعمود الفقرى وجروح بالوجه ، وأحمد عبد الجليل سليم 31 سنه كدمات متفرقة بالجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج ، وصبرى سلامة سالم 28 سنه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة ، ومحمد على سليمان 34 سنه جروح متهتكة بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وأحمد متولى عبد الرحمن 24 سنه كدمة بالوجه وجروح قطعية ، وعلاء إبراهيم الحسينى30 سنه خلع بالكتف الأبمن وكدمة شديدة بالصدر ، وعلى مصطفى عبد القادر 30 سنه كسر بالساق والزراع الأيمن ، وهيثم محمد أحمد 35 سنه كسر مضاعف بالذراع الأيسر ونزيف بالأنف ، وكامل محمد عبد العظيم 30 سنه كدمات متفرقة بالجسم ، و محمد أحمد محمد 22 سنه إشتباه ما بعد الإرتجاج .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام و اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .