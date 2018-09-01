مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى سوهاج - البحر الأحمر دائرة مركز أخميم اتجاه أسيوط، انقلاب سيارة على الطريق، مما نتج عنه وفاة 2 وإصابة آخر من مستقلى السيارة، تم نقل المصاب والجثتين لمستشفيى سوهاج العام والتعليمى.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج ووجود متوفين ومصاب.

وبالفحص تبين من تحريات الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالإنابة، أنه أثناء سير السيارة رقم هـ.و 4567 قيادة أحمد عبد الباسط أحمد يوسف، 27 سنة حاصل علي بكالوريوس نظم معلومات، ويقيم دائرة مركز قوص قنا بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامى الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة كلاً من قائد السيارة بكر محمود عبد الهادى سن 28 عامل، ويقيم بذات الناحية، وكذا إصابة شعبان السيد حجاج سن 40 سائق، ويقيم بذات الناحية من مستقلى السيارة "كسور وجروح متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفيى سوهاج العام والتعليمى، وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3793 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.