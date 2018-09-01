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مشروعات تنتظر كلمة النهاية من محافظ الأقصر الجديد.. تعرف عليها × 18 معلومة

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:30 ص
مشروعات تنتظر كلمة النهاية من محافظ الأقصر الجديد.. تعرف عليها × 18 معلومة مشروعات الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تستقبل محافظة الأقصر، خلال الساعات المقبلة، المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر الجديد، والذى حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس الخميس، خلفاً لمحمد بدر محافظ الأقصر السابق، وتنتظر المحافظ الجديد عدة ملفات ومشروعات هامة تنتظر كلمة النهاية خلال الفترة المقبلة.

 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء أبرز المشروعات التى تستعد لكلمة النهاية على يد المحافظ الجديد للأقصر:

 

1. مشروع طريق الكباش الفرعونى ينتظر الافتتاح نهاية العام الجارى بعد تصريحات وزير الآثار.

2. مشروع تأهيل المعابد الفرعونية لتكون متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة.

3. تطوير معابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقى.

4. إنشاء الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش لخدمة أهالى البر الغربى.

5. تحويل فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر إلى جامعة مستقلة.

6. استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى لكافة مدن المحافظة.

7. مشروع الإضاءة الليلية للمعابد لفتح المزارات الأثرية بالبر الغربى للأقصر ليلا أمام السياح.

8. تطوير الطريق الذى يربط الأقصر بمدينة مرسى علم لتشجيع السياح على زيارة آثار الأقصر.

9. إنهاء أزمة المنازل الآيلة للسقوط فى قرى ونجوع المحافظة.

10.  مواجهة انتشار النمل الأبيض فى منازل القرى والحواجر الصحراوية.

11.  مواجهة انتشار المياه الجوفية وظهورها من جديد بقرى مدينة الأقصر.

12. مشروع إحياء وتشغيل المنطقة الصناعية بصحراء أرمنت واستكمال إقامة 4845 وحدة سكنية.

13. إنهاء المصانع الجديدة بمنطقة البغدادى وتشغيل أول مصنع فيها لخدمة الاستثمار.

14. إنهاء مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية الجدد التى يجرى العمل فيها.

15. وضع حجر الأساس لمستشفى القرنة المركزى الجديدة.

16. إنهاء تطوير الشوارع الرئيسية والسياحية بالمدينة.

17. رفع كفاءة محطات المياه والكهرباء لخدمة الأهالى.

18. تطوير وتشغيل كافة الوحدات الصحية بالمحافظة.

 


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