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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:32 م
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محافظ سوهاج الجديد يستقبل رئيس الجامعة لبحث التعاون العلمى "صور"

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:10 م
محافظ سوهاج الجديد يستقبل رئيس الجامعة لبحث التعاون العلمى "صور" محافظ سوهاج يستقبل مجلس الجامعة
سوهاج محمود مقبول
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أستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتهنئته بتوليه منصب محافظ الإقليم .

وأكد المحافظ علي دور الجامعة في تحقيق التنمية بأنحاء المحافظة وانه سيتم التنسيق والتواصل المستمر بين أجهزة المحافظة والوحدات المحلية والمديريات مع جميع الكليات التابعة لجامعة سوهاج للاستفادة من الخبرات الاكاديمية والدراسات الخاصة بتطوير المحافظة والنهوض بها ، والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه هنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، مؤكدا استعداد وجاهزية الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم العلمية والفنية للمحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية.

 

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