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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:49 ص
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محافظ جنوب سيناء يتلقى التهانئ بتجديد الثقة بحضور وزير النقل

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:39 ص
محافظ جنوب سيناء يتلقى التهانئ بتجديد الثقة بحضور وزير النقل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تلقى التهانئ بتجديد الثقة
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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تلقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهانئ من سكرتير عام المحافظة، وممثلى الجهاز التنفيذى، ورجال الأعمال ومستثمرى شرم الشيخ، وممثل مشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال زيارته للمحافظة لاستقبال أول فوج من حجاج القرعة بميناء نويبع، وافتتاح تطوير منفذ طابا البرى.

 

وألقى اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، كلمة هنأ فيها المحافظ بتجديد الثقة، وقدم الشكر للقيادة السياسية لتجديد الثقة فى اللواء خالد فودة، لاستكمال مسيرة التنمية على أرض المحافظة.

 

وقدم المحافظ من جانبه الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى، وأشاد بدورهم الفعال فى المساهمة الفعاله فيما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء، وقدم الشكر لرجال الأمن، ولوزير النقل لتحمله مشاق السفر وزيارة المحافظة من أجل متابعة الأعمال الخاصة بالطرق وميناء نويبع الذى تكلفه تطويره 350 مليون جنيه ومحطة تبادل الحاويات بتكلفة 450 مليون دولار.

 

حضر اللقاء اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة الحكمدار، واللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى، ومدير شرطة السياحة بشرم الشيخ، ومدير إدارة المرور بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بمدينة شرم الشيخ.


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