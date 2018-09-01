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محافظ المنيا يرحب بشباب سفينة النيل ويؤكد على تعزيز التعاون العربى الأفريقى

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:16 ص
محافظ المنيا يرحب بشباب سفينة النيل ويؤكد على تعزيز التعاون العربى الأفريقى اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا
(أ ش أ)
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أكد اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا أهمية تعزيز التعاون العربى الأفريقى بما يحقق مصالح الشعوب العربية والأفريقية.مشيرا إلى ترحيب مصر ومحافظة المنيا بكل ضيوفها من شباب وفتيات 24 دولة عربية وأفريقية المشاركين فى "سفينة النيل" التى تنظمها وزارة الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وناشد محافظ المنيا فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقائه الوفود الشبابية العربية الأفريقية على سطح "سفينة النيل" الراسية حاليا بالمحافظة - كل الوفود الشبابية ضيوف مصر بنقل انطباعهم عن الحضارة المصرية العريقة من خلال زياراتهم للمعالم السياحية والتاريخية فى محافظة المنيا إلى شعوبهم وبلدانهم للتأكيد أن مصر بلد الحضارة والتنوع الثقافى والأمن والاستقرار.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من معالم سياحية وحضارية متميزة ومنها فى أسوان والاقصر و شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى والاسكندرية والمنيا ودعاهم إلى زيارة تلك المعالم للتعرف عليها.

وأعرب محافظ المنيا عن أمله فى زيارة الشباب العربى والأفريقى لكل محافظات مصر لمشاهدة معالم الحضارة المصرية العريقة

كما رحب بشباب دول حوض النيل والشباب العربى المشارك فى "سفينة النيل". مؤكدا استعداده لتقديم كل أشكال الدعم لهم خلال زيارتهم للمنيا.

ومن المقرر ان تزور الوفود اليوم المعالم السياحية فى المنيا فى اطار رحلتها على نهر النيل التى بدأت أمس الأول وتستمر اسبوعا تحت شعار "حلم واحد.. وهدف واحد".

 

 


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