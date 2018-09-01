محافظ القليوبية: "مش هنقدر نعمل أى شىء إلا بمعاونة المواطنين"

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أن دعم المواطن والتواصل معه شىء مهم جدا والقيادة التنفيذية بالمحافظة بحاجة إليه، قائلا "مش هنقدر نعمل أى شىء إلا بمعاونة جيدة من المواطن بإيصال رأيه وإيجاد الحلول والصبر على بعض الخطط التى تستدعى وقت أطول لتنفيذها على رأسها الصرف الصحى".

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة على مستوى الدولة ستطبق فى عامين وقابلة للتطوير والتحسين بالعديد من المبادرات والحلول غير التقليدية، وأنه بمساهمة المواطن سيسهل تطبيقها على أرض الواقع.

وتابع محافظ القليوبية أن القطاع الصحى ملىء بالعديد من المشاكل، مشيرا إلى أنه سينظم عددا من الجولات المفاجئة على المستشفيات المعطة وغير المجهزة والعمل على دخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن، ومراجعة القصور فى الخدمات، موضحا "أملى أن تكون الصحة فى القليوبية على مستوى راق لأن سياسة الدولة تنصب على صحة المواطن والقضاء على قوائم الانتظار".