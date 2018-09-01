محافظ القاهرة: لن نسمح بأى فساد أو انحراف أو تجاوزات أو مخالفة للقانون

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإداء الجاد فى العمل من خلال فرق عمل ومتابعة دائمة والتواجد الميدانى بالشارع والالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتعرف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة مع تطبيق القانون بكل حزم مؤكدا لن يسمح لأى انحراف أو فساد أو تجاوزات أو مخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على أهمية متابعة أعمال النظافة والتأكد من قيام الشركات بالمهام المسندة إليها من أعمال النظافة داخل الأحياء وكذلك هيئة النظافة القيام بواجباتها والتزاماتها مع المتابعة المستمرة للتأكد من شبكة الإنارة العمومية وعملها بكفاءة ومحاسبة المسئول فورا عن أى أعطال أو تواجد أعمدة إنارة مضاءة نهارا.

وأضاف المحافظ بأهمية العمل للتنسيق مع المواطنين وخاصة لمواجهة غلاء الأسعار من خلال مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية بالتوسع فى إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، وخاصة فى الأحياء الشعبية مشددا على رؤساء الأحياء بمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدارسى الجديد كل فى نطاقه والتأكد من جاهزية المدارس.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بحصر قرارات الإزالة الواجبة التنفيذ للمخالفات البنائية وتحديد ماتم منها وأسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة.

شهد الاجتماع نواب المحافظ الجدد العميد محسن صلاح الدين واللواء ابراهيم عبد الهادى و المهندس ابراهيم صابر واللواء أحمد فؤاد، واللواء محمد حنفى رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.