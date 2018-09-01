video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ القاهرة: لن نسمح بأى فساد أو انحراف أو تجاوزات أو مخالفة للقانون

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:07 م
محافظ القاهرة: لن نسمح بأى فساد أو انحراف أو تجاوزات أو مخالفة للقانون جانب من الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإداء الجاد فى العمل من خلال فرق عمل ومتابعة دائمة والتواجد الميدانى بالشارع والالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتعرف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة مع تطبيق القانون بكل حزم مؤكدا لن يسمح لأى انحراف أو فساد أو تجاوزات أو مخالفة للقانون.

 

وشدد المحافظ على أهمية متابعة أعمال النظافة والتأكد من قيام الشركات بالمهام المسندة إليها من  أعمال النظافة داخل الأحياء وكذلك هيئة النظافة القيام بواجباتها والتزاماتها مع  المتابعة المستمرة للتأكد من شبكة الإنارة العمومية وعملها بكفاءة ومحاسبة المسئول فورا عن أى أعطال أو تواجد أعمدة إنارة مضاءة نهارا.

 

وأضاف المحافظ بأهمية العمل للتنسيق  مع المواطنين وخاصة لمواجهة غلاء الأسعار من خلال مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية بالتوسع فى إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، وخاصة فى الأحياء الشعبية مشددا على رؤساء الأحياء بمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدارسى الجديد كل فى نطاقه والتأكد من جاهزية المدارس.

 

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بحصر قرارات الإزالة الواجبة التنفيذ للمخالفات البنائية وتحديد ماتم منها وأسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة.

 

شهد الاجتماع نواب المحافظ الجدد العميد محسن صلاح الدين واللواء ابراهيم عبد الهادى  و المهندس ابراهيم صابر واللواء أحمد فؤاد، واللواء محمد حنفى رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: لن نسمح بوجود إشغالات أو مخالفات بالشارع

نائب محافظ القاهرة يكشف أهم توصيات الرئيس السيسى له عقب حلف اليمين

القاهرة

اخبار القاهرة

الاشغالات

القانون

محافظ القاهرة

رؤساء الاحياء




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة