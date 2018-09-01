محافظ الشرقية الجديد يتعهد باستكمال المشروعات الخدمية والصحية والتعليمية

وأضاف المحافظ أنه بحث مع اللواء خالد سعيد ، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، وأنه سيستكمل جميع المشروعات المفتوحة وفقا لجدولها الزمني ، وفتح قناة تواصل مباشر مع المواطنين لعرض الحقائق وإستعراض المعوقات ووضع الحلول اللازمة للتغلب عليها .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه سيولي اهتماماً خاصاً بملفات الصحة والتعليم والنظافة وشكاوى المواطنين من خلال المتابعة المستمرة للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات ، والعمل على القضاء على قوائم الإنتظار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، وكذلك التوسع في إقامة مدارس جديدة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية لتحسين مستوى التعليم ، بالإضافة إلى المرور الميداني على الشوارع والميادين الرئيسية للتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول والبدء فوراً في تنفيذ خطة لتحسين مستوى النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة .