محافظ الشرقية الجديد يتعهد باستكمال المشروعات الخدمية والصحية والتعليمية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد ، بطريقة الإدارة وتنظيم العمل في ديوان عام المحافظة و المشروعات الخدمية المختلفة ، قائلا لـ" اليوم السابع " أن اللواء خالد سعيد بذل جهد كبير في مشروعات خدمية ، أحكام نظام العمل ، مما سيجعلني كمحافظ خلفا له لا أجد أى مشكلة، وسيجني ثمار هذا الجهد المواطنون"، مؤكدا أنه سيمشي علي نهج المحافظ السابق فنحن نكمل بعضها .
وأضاف المحافظ أنه بحث مع اللواء خالد سعيد ، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، وأنه سيستكمل جميع المشروعات المفتوحة وفقا لجدولها الزمني ، وفتح قناة تواصل مباشر مع المواطنين لعرض الحقائق وإستعراض المعوقات ووضع الحلول اللازمة للتغلب عليها .
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه سيولي اهتماماً خاصاً بملفات الصحة والتعليم والنظافة وشكاوى المواطنين من خلال المتابعة المستمرة للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات ، والعمل على القضاء على قوائم الإنتظار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، وكذلك التوسع في إقامة مدارس جديدة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية لتحسين مستوى التعليم ، بالإضافة إلى المرور الميداني على الشوارع والميادين الرئيسية للتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول والبدء فوراً في تنفيذ خطة لتحسين مستوى النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة .
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