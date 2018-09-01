محافظ الدقهلية الجديد: محاربة الفساد بالمحليات على رأس اولوياتى

الدقهلية - شريف الديب

أكد المهندس كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن تطهير بحيرة المنزلة والترع و المصارف، على أهم أولوياته، كون المحافظة من المحافظات الزراعية، بالإضافة إلى أن بحيرة المنزلة محل اهتمام كبير من الدولة والرئاسة، وفتح البواغيز لتجديد المياة لتحويلها إلى مزرعة سمكية.

وأشار المحافظ على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدة مع الصحفيين عقب وصولة لديوان عام المحافظة، إلى أن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات، وخلال الفترة الماضية قمت بالاطلاع على مشاكل المحافظة، وسوف اتخذ بعض الاجراءات السريعة، للبدء فى حل هذة المشكلات.

وأضاف:" محاربة الفساد فى المحليات هى على راس اولويات العمل، وهذة فكرة الرئيس السيسى، والإعلام جزء مهم فى المجتمع وعين للمسئول"، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة من اساتذة الجامعة لبحث لملف المساكن الآيلة للسقوط موضحاً أنه وصله شكاوى من العشوائيات والأكشاك الموجودة وسوف يتم بحث و ازالة المخالف منه.

وقال محافظ الدقهلية:" لدى ثقة كبيرة فى الشباب وعايزين نستفيد منهم أكثر استفادة، وهم منتشرين فى كل المحافظة، وسوف يكون لهم دور فعال، وسيكون هناك تعاون كامل مع النواب وكثيرا منهم تواصل على تليفونيا، وسوف نستمع اليهم لكيفية حل مشاكلهم فى دوائرهم".

وتابع:" كلنا ثقة أن المراة تمثل اكثر من نصف المجتمع، و سوف نستعين بهما فى الاعمال"، موضحاً أنه لن يجرى أية تغيرات فى رؤساء مجالس المدن فى الفترة الحالية.