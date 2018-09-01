مجلس الوزراء السودانى يؤكد قوة ومتانة وأزلية العلاقات مع مصر

الخرطوم (أ ش أ)

أكد طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السودانى قوة ومتانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية.

ووجه توفيق - خلال لقائه اليوم السبت مع سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت - الشكر لقيادة مجلس الوزراء المصرى ووزير الشئون البرلمانية وقيادات مجلس النواب على حسن وحرارة استقباله أثناء زيارته الأخيرة الى مصر للتعرف على تجربتها فى مجال العمل البرلمانى ومشروعات الإسكان ، فضلاً عن بحث فرص التكامل بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء ، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ، وكذلك مذكرات التفاهم الموقعة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ونظيره السودانى.