متظاهرون يطالبون ميانمار بإطلاق سراح اثنين من صحفيى رويترز

يانجون (رويترز)

خرج العشرات فى مسيرة فى شوارع يانجون كبرى مدن ميانمار اليوم السبت، مطالبين الحكومة بإطلاق سراح صحفيين من رويترز يحاكمان بزعم الحصول على أسرار رسمية للدولة، كما طالب المحتجون بحرية الصحافة.

وخرج المحتجون فى مسيرة وهم يتشحون بالسواد ويحملون رايات وأعلاما وبالونات عليها صور الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما).

وردد المحتجون هتافات تطالب بالحق فى معرفة الأخبار وهتفوا "حق الشعب، حق الشعب".

ورفع البعض لافتات كتبوا عليها "أطلقوا فورا سراح الصحفيين المسجونين. أطلقوا سراحهما فورا".

ومن المقرر أن تصدر محكمة فى يانجون يوم الاثنين المقبل حكمها فى القضية ضد الصحفيين اللذين يحاكمان بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية للدولة الذى يعود إلى الحقبة الاستعمارية فى ميانمار.

ودعا مناصرون لحرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول منها الولايات المتحدة وكندا واستراليا لتبرئة الصحفيين.

وقال ميو مينت ماونج الأمين الدائم لوزارة الإعلام لرويترز عبر الهاتف "أيا كان الجانب الذى تنتمى له.. المهم هو حرية الصحافة".

وأضاف "فى الوضع الحالى يمكنك القول بأنها (حرية الصحافة) موجودة عندنا، لكن هناك أيضا بعض الأمور التى يمكن تحسينها".

وكان المتحدث باسم الحكومة زاو هتاى قال إن المحاكم فى ميانمار مستقلة وإن القضية ستمضى وفقا للقانون.

ولدى اعتقالهما كان الصحفيان يعكفان على إعداد تحقيق عن مقتل عشرة رجال وفتية من الروهينجا المسلمين فى قرية بولاية راخين بغرب البلاد.