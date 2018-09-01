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مأساة أسرة بالإسماعيلية مكونة من 6 أبناء يعولها أب كفيف..تعرف عليها

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:39 م
مأساة أسرة بالإسماعيلية مكونة من 6 أبناء يعولها أب كفيف..تعرف عليها مأساة أسرة بالإسماعيلية
الإسماعلية - السيد فلاح
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"مأساة حقيقة تعيشها أسرة العم "سيد" منطقة السساتر التابعة لقرية فنارة بمدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، حيث تعيش أسرته المكونة من 6 أبناء وزوجته، فى مسكن بسيط من الطوب الدبش، عبارة عن غرفتين، معروشة بالعروق الخشبية، لا تحميهم من برد الشتاء القارص ولا ترطب عليهم فى حرارة فصل الصيف المحرقة، فالمسكن غير أدمي، تعلوه الحشرات الضارة، فضلا عن عدم وجود مياه شرب بالمسكن أو أجهزة كهربائية.

يقول العم" سيد عبد النبى " 65 سنة من أبناء محافظة الإسماعيلية،  إن عامل باليومية، ولديه من الأبناء 6 ثلاثة ذكور وثلاثة بنات، وكان يعول أسرته بمفرده ويكسب من قوت يومه البسيط من مالة الحلال، لكن حال الدنيا تدهور معه، عندما أصيب منذ  15 عامًا من  جلطة بذراعة الأيسر أفقدته القدرة على الحركة تمامًا، فيما أصيب بفقد البصر تمامًا، والقيام بأى أعمال.

فيما تقوم زوجة العم سيد من العمل فى المنازل لقضاء متطلبات بعض السيدات بالمنطقة ولم تشعر بالخجل من ذك العمل الشريف، حيث تعود فى نهاية اليوم إلى أسرتها، وتقوم بإعداد الطعام لهم وطهيه على الكانون وغسيل الملابس على يدها لعدم وجود أى أجهزة كهربائية بمنزلها فهى تعمل ليل نهار لكى تستر بناتها.

وناشدت أسرة العم سيد، محافظ الإسماعيلية الجديد وأهل الخير بمساعدتهم فى علاج رب الأسرة الذى يعولهم، ومساعدتهم فى العيش فى مسكن أدامي.

للتواصل مع الحالة

01018313178

01143131931


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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