لافروف: العقوبات الأمريكية ستؤدى لنتائج عكسية

رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف قوله اليوم السبت ، إن العقوبات الأمريكية على روسيا ستأتى بنتائج عكسية ، لكن موسكو مستعدة للحوار فور استعداد الجانب الأمريكى لإجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل.

وقال لافروف "هذه ليست المرة الأولى التى نوضح فيها أن التصاعد المستمر فى ضغوط العقوبات دون أى حقائق تبرر فرضها ، سيأتى بنتائج عكسية ويدفع العلاقات نحو أزمة".

وأضاف "بمجرد استعداد شركائنا لإجراء محادثات على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة ، سنكون مستعدين دوما لإجراء مثل هذا الحوار".