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كتاب جديد لجيش ميانمار ينشر "صور مزيفة" عن أزمة الروهينجا

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:42 م
كتاب جديد لجيش ميانمار ينشر "صور مزيفة" عن أزمة الروهينجا أقلية الروهينجا المسلمة
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية الضوء على كتاب جديد أصدره جيش ميانمار حول أزمة الروهينجا، وقالت إن القائمين على الكتاب وضعوا صورا مزيفة وغير صحيحة، بينها صورة تزعم أن أفراد من الأقلية المسلمة يقتلون البوذيين. 
 
وأضافت الصحيفة أن الكتاب المؤلف من 177 صفحة ويحمل عنوان "سياسة ميانمار وجيش التاتماداو: الجزء الأول" يتضمن رواية الجيش عن الحملة العسكرية التي وصفها محققو الأمم المتحدة مؤخرا بأنها إبادة جماعية.
 
وأوضحت الصحيفة أن محتوى الكتاب يرتكز على وحدة معلومات "الأخبار الحقيقية" التابعة للجيش، والتى نشرت منذ بداية الأزمة روايتها للأحداث من وجهة نظر الجيش ومعظم تلك المعلومات كانت عبارة على منشورات على موقع "فيس بوك". 
 
ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء أن العديد من الصور الواردة في المنشور قد أزيلت بالكامل من سياقها الأصلي.
 
 
 
 

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