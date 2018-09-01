فيديو.. مدير أمن القاهرة: نسعى لمد جسور الثقة مع المواطنين بمعارض المدارس

كتب إبراهيم أحمد - محمود عبد الراضي

قال اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، انه تم افتتاح معارض للأدوات المدرسية للطلاب بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأضاف مدير أمن القاهرة في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش جولته بمعرض للأدوات المدرسية بجوار نادى اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة، أن الأسعار مناسبة والجودة عالية ويوجد بالمعرض كل ما يحتاجه الطالب.

وتابع مدير الأمن، أن هناك تكليفات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية ومد جسور الثقة من المواطنين .

وتفقد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة ، معرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجوار نادي اتحاد الشرطة.

وأكد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على أن معارض "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب التى تم افتتاحها بالمحافظة مستمرة لمدة شهر بدءا من اليوم 1 سبتمبر. وأشار مدير أمن القاهرة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" خلال تفقد معرض مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية، إلى أن المبادرة يأتى الهدف الرئيسى منها هو تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين. وأوضح اللواء محمد منصور، أن المعارض توفر منتجات ومستلزمات مدرسية عالية الجودة، ويتواجد بها كافة المستلزمات التى يحتاجها الطالب، كما أن الأسعار مناسبة وأقل بكثير من أسعار السوق، بنسبة تتراوح بين 30 و50%‏ عن أسعار السوق. وأضاف مدير الأمن، أن هناك تكليفات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية ومد جسور الثقة من المواطنين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وافتتح مدير أمن القاهرة، اليوم السبت، معرض القاهرة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسرح الفردوس بجوار اتحاد الشرطة الرياضى.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق، أقامت مديريات أمن "البحر الأحمر –الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا" معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر إحتياجاً لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.