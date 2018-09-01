فيديو.. اليوم السابع داخل كاتدرائية واشنطن قبل مراسم تأبين ماكين

رسالة واشنطن – محمد البديوى





توافد منذ قليل المئات من المسئولين والسياسيين وأعضاء بالكونجرس والبحرية والجيش الأمريكى على الكاتدرائية الوطنية بواشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين الذى توفى عن81 عاما بعد صراع مع السرطان.

وتجول "اليوم السابع" داخل الكاتدرائية الوطنية التى ستشهد بعد قليل مراسم تأبين السيناتور ماكين، وحرص مئات السياسيين والمسئولين على حضور المراسم.

فيما سيتغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى كان أبلغ أنه لا يريد حضور ترامب جنازته عند وفاته.

ويعد ماكين رمزا وبطلا قوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان طيارا حربيا فى البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام وقضى 5 سنوات فى الأسر لدى فيتنام الشمالية.