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فيديو.. إحدى حالات مرضى قوائم الانتظار: مبادرة الرئيس السيسى كانت حلم واتحقق

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:49 م
فيديو.. إحدى حالات مرضى قوائم الانتظار: مبادرة الرئيس السيسى كانت حلم واتحقق أحد المستفيدين من مبادرة انتهاء قوائم الانتظار
كتبت هند مختار
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ينشر اليوم السابع، مقطع فيديو لإحدى حالات مرضى قوائم الانتظار وهى عملية جراحية لتغيير مفصل، فى مستشفى المجمع الطبي، بمحافظة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة.
 
وأثنى مجدى شعبان، إحدى حالات مرضى قوائم الانتظار بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، على الرعاية بمستشفى المجمع الطبى، قائلا: "الخدمة هنا ولا أى مستشفى خاص، ويتم إنهاء الأوراق وأنا قاعد مكانى من إشاعات وتحاليل، وتم تحديد موعد يوم الاثنين ولما جيت قابلت الدكتور، ثم طلعت العمليات فى الوقت المحدد".
 
وشدد على أن "المبادرة كانت بالنسبة لنا حلم عشان يتم هذا الإنجاز، وتم فعلا الحمد لله، وكان عندنا أمل فعلا عندما بدأت مبادرة علاج مرضى فيروس سى، وفعلا الريس خاد باله مننا.. المبادرة فرقت كتير من ناحية الأعداد التى يتم تنفيذها، ومكناش نتوقع إنها تحصل وبالسرعة دى".
 
 

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قوائم الانتظار

مبادرة السيسي

وزارة الصحة




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