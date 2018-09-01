فوز فريق كاراتيه نادى بنى سويف ببطولة المحافظة فى "الكاتا" و "الكوموتيه"

بنى سويف أيمن لطفى

فاز فريق الكاراتيه بنادى بنى سويف الرياضى ببطولة المحافظة التى أقيمت بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف ، بمشاركة جميع الأندية ومراكز شباب المدن، وعدد من فرق مراكز شباب المراكز السبع الإدارية .

وشارك الفريق بـ 62 لاعبا ولاعبة فى البطولة وحصد 175 نقطة ليحتل المركز الأول فى مسابقات " الكاتا " الفردى والجماعة والكومويتيه " الاشتباك " ، ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ممدوح زعزوع مديرا فنيا وعمرو حسن مدربا، وحمدى الخطيب إداريا وأحمد دسوقى مديرا إداريا وعمرو عزت غيضان مديرا للنشاط الرياضى وأحمد سيف النصر عضو مجلس الادارةمشرفا عاما على النشاط.

ومن جانبه عبر المحاسب على سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف عن سعادته بتحقيق فريق الكارتيه بطولة المحافظة، مشيدا بجهود الجهاز الفنى واللاعبين ، معربا عن أمله أن تواصل فرق اللعبات المختلفة التمثيل المشرف و تحقيق البطولات بما يتناسب و توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية .