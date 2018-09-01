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غدًا.. بدء مؤتمرات نشر ثقافة منظومة تطوير التعليم بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:31 م
غدًا.. بدء مؤتمرات نشر ثقافة منظومة تطوير التعليم بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بتعليمات الدكتورة بثينة كشك وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غداً الأحد، بدء مؤتمرات بالإدارات التعليمية، بحضور المجتمع المدنى وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، لنشر ثقافة النظام التعليمى الجديد لدى المواطنين لضمان وقوف الجميع صفا واحدا لنجاح النظام فى خلق جيل إبداعى خلاق لا يعتمد على الحفظ والتلقين، وتوضيح أبعاد التغيير التى ستتضمن طرق التدريس وكيفية وضع الامتحانات "أون لاين"، وتدريب الطلاب عليها واعتبار نصف العام الدراسى الأول فصلا تدريبيا للوقوف على مشكلات التنفيذ ووضع الاقتراحات والحلول.

 

كما قررت وكيل الوزارة عقد ثلاث مؤتمرات كبرى للتواصل المجتمعى ونشر ثقافة التعاون بين الجهات الرسمية التعليمية وبين مؤسسات المجتمع المدنى والطلابى ومجالس الامناء والمعلمين الأول مقره مركز التطوير ويضم إدارات شرق كفر الشيخ وغرب كفر الشيخ وسيدى غازى والرياض التعليمية فى 5 من سبتمبر والمؤتمر الثانى يضم إدارات دسوق وفوه ومطوبس وقلين ومقره نقابة المعلمين بفوه ف12 سبتمبر والمؤتمر الثالث ويضم إدارات بيلا والحامول وبلطيم وبرج البرلس بنقابة المعلمين ببلطيم فى 19 سبتمبر.

 

 


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