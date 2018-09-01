غادة والى: 12 ألف مشروع لـ"مستورة" بتكلفه 195 مليون جنيه

كتب- مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أن إجمالى مشروعات "مستورة" حتى الآن تجاوزت 12 ألف مشروع بتمويل تجاوز 195 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

وأضافت وزيرة التضامن، أن تمويل برنامج مستورة يقدر 250 مليون جنيه في مرحلته الأولى ممولة من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذ من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك، حيث يستهدف البرنامج تمكين المرأة اقتصاديا ورفع مؤشرات الأسر وإخراجها من مرحلة العوز بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجا.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، فى تصريحات اليوم، إن المشروعات التجارية تظل في صدارة المشروعات التى تقبل على تنفيذها المستفيدات حيث بلغ إجماليها 5400 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني والتى بلغ عددها 4611 مشروعا بإجمالى قارب 81 مليون جنيه، بينما يأتى تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1235 مشروعا بإجمالى 13 مليون 785 ألف جنيه يلى ذلك المشروعات الصناعية والخدمية.

وأوضح أن متوسط قيمة القروض يصل إلى 15 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل ويتم منح القروض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية وأن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 الف جنيه. على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المشروع من طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي علىتكون سارية بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها.

كانت غادة والى، قد أعلنت فى وقت سابق تخصيص 3 آلاف مشروع من مشروعات (مستورة) للسيدات من ذوات الإعاقة تماشيا مع خطط وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذا لاستراتيجية 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.