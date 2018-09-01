ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية بالشرقية

محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية فى ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته بندقية آلية وذخائر.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تردد "حازم . ع . أ -"30 سنة - عاطل – ومقيم بوادى الملاك دائرة مركز شرطة أبوحماد ( مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى جناية سرقة بالإكراه) على محل إقامته، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إستهدافه وضبطه بإحدى المزارع بقرية وادى الملاك دائرة المركز، وبحوزته ( بندقية آلية و 9 طلقات نارية من ذات العيا).

وبمواجهته، اعترف بالحكم الصادر ضده، وحيازته للسلاح النارى والذخائر المضبوطة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.