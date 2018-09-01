صور .. وصول محافظ المنوفية الجديد إلى ديوان عام المحافظة

المنوفية - محمود شاكر

وصل قبل قليل، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الجديد، إلى مقر الديوان العام للمحافظة، فى أول يوم عمل، عقب حلف اليمين الدستورية كمحافظ للمنوفية.

كان فى استقبال محافظ المنوفية، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وفادى زايد مدير مكتب المحافظ، وإبراهيم صلاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، وكبار موظفى الديوان بالمحافظة .

وقد تزين الديوان العام لمحافظة المنوفية، بالإعلام قبيل وصول اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الجديد، إلى مقر الديوان العام للمحافظة والمقرر بعد قليل .

فيما رصدت عدسات اليوم السابع تزين البوابة الرئيسية لمبنى الديوان العام للمحافظة بعلم مصر، مرافقا لعلم المحافظة، وسط إجراءات مرورية مكبرة لتمهيد استقبال محافظ المنوفية .



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (1)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (1)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (2)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (2)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (3)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (4)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (5)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (6)



وصول محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة (7)