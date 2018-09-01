صور.. وصول محافظ الدقهلية الجديد لديوان عام المحافظة لتسلم مهام عمله

الدقهلية شريف الديب

وصل منذ قليل الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية الجديد، إلى ديوان عام المحافظة، فى أول أيام عمله وتسلم مهام الجديدة .

وكان فى استقبال محافظ الدقهلية الجديد كل من مختار الخولى السكرتير العام، ومديري العلاقات العامة والإعلام، والسيد متولي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وعدد من مديري المكاتب.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يعقد اجتماعا بعد قليل مع الصحفيين، للتعارف وتوضيح أهم القضايا والتى على أولويات أجندة المحافظ.



العاملين يستقبلون المحافظ الجديد



المحافظ يتسلم مهام عمله



المحافظ يتلقى التهنئه



المحافظ يصل الى لمكتبه



المحافظ يصل مكتبه