video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وصول محافظ الدقهلية الجديد لديوان عام المحافظة لتسلم مهام عمله

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:14 م
صور.. وصول محافظ الدقهلية الجديد لديوان عام المحافظة لتسلم مهام عمله وصول المحافظ لديوان عام المحافظة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

وصل منذ قليل الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية الجديد، إلى ديوان عام المحافظة، فى أول أيام عمله وتسلم مهام الجديدة .

وكان فى استقبال محافظ الدقهلية الجديد كل من مختار الخولى السكرتير العام، ومديري العلاقات العامة والإعلام، والسيد متولي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وعدد من مديري المكاتب.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يعقد اجتماعا بعد قليل مع الصحفيين، للتعارف وتوضيح أهم القضايا والتى على أولويات أجندة المحافظ.

العاملين يستقبلون المحافظ الجديد
العاملين يستقبلون المحافظ الجديد

 

المحافظ يتسلم مهام عمله
المحافظ يتسلم مهام عمله

 

المحافظ يتلقى التهنئه
المحافظ يتلقى التهنئه

 

المحافظ يصل الى لمكتبه
المحافظ يصل الى لمكتبه

 

المحافظ يصل مكتبه
المحافظ يصل مكتبه

 

وصول المحافظ لديوان عام المحافظة
وصول المحافظ لديوان عام المحافظة

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض المستلزمات الدراسية بالمنصورة

محافظ الدقهلية الجديد: مواجهة الفساد وغلاء الأسعار على رأس أولوياتى

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الدقهلية شريف




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة