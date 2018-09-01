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صور.. محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:47 م
صور.. محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى
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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق بدءا من "ميدان المحطة - شارع فاروق - شارع النقراشى- مزلقان الحسينية - شارع الشهيد طيار" للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والاستماع لهموم ومشاكل المواطن الشرقاوى.

أعطى المحافظ تعليمات لمدير مكتبه بتسجيل بيانات المواطنين الذين استوقفوه خلال جولته بشوارع مدينة الزقازيق لإحضارهم يوم الثلاثاء المخصص من كل اسبوع، لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لهم بحضور الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها من خلال جولات ميدانية والتواجد بينهم، وكذلك تحديد لقاءات بمواعيد ثابتة للقائهم والاستماع لهم، باعتبار أن المواطن شريك رئيسى فى بناء مستقبل الوطن وتنميته، مشيرا إلى أنه يولى اهتماماً كبيراً بملف النظافة والإشغالات والتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول ورفع الإشغالات لفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن.

كما زار الوحدة المحلية بشيبة للتأكد من التزام الموظفين بالنوبتجيات وتواجدهم داخل مقر الوحدة المحلية، ومركز شباب شيبة واستمع لطلبات أولياء أمور وأبناء القرية وعدهم بتلبيتها فورا.

 

محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (1)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق 
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (2)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق 
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (3)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق 
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (4)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق 
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (5)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق 
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق (6)
محافظ الشرقية يتجول بشوارع مدينة الزقازيق

 


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