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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:36 م
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صور.. رئيس جامعة طنطا يزرع أول شجرة فى مبادرة "يوم في حب جامعتنا"

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:01 م
صور.. رئيس جامعة طنطا يزرع أول شجرة فى مبادرة "يوم في حب جامعتنا" رئيس جامعة طنطا يزرع شجرة
الغربية - أحمد زيادة
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انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة " يوم في حب جامعتنا " ، والتى تهدف الى تجميل وتشجير وتزيين كافة الكليات بجامعة طنطا استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بمشاركة رئيس جامعة طنطا ، الدكتور مجدي سبع ، والدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ممدوح المصرى ، عميد كلية الآداب.
 
وقد حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب أعمال التشجير والتجميل والتزيين ، والتى انطلقت من كلية الآداب ، مؤكداً أن الشباب ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه وطاقة فاعلة يجب إستغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة، مضيفاً أن الجامعة لن تتواني عن تقديم الدعم اللازم للطلاب في أنشطتهم المختلفة ، وتشجيعهم دون قيد أو شرط.
 
وفِي السياق ذاته قام الدكتور عماد عتمان والدكتور الرفاعي مبارك ، نائبا رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كليتي التربية النوعية والتجارة أعمال التجميل .
 
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رئيس جامعة طنطا 

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

رئيس جامعة طنطا يزرع شجرة
رئيس جامعة طنطا يزرع شجرة

طلاب جامعة طنطا (2)
طلاب جامعة طنطا

طلاب جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا مع رئيس الجامعة
 

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