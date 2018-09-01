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السبت، 01 سبتمبر 2018 08:04 م
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صور.. ترامب يتوجه إلى ناد للجولف تزامنا مع جنازة ماكين

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:08 م
صور.. ترامب يتوجه إلى ناد للجولف تزامنا مع جنازة ماكين ترامب يتوجه إلى نادى للجولف
واشنطن (أ ف ب)
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نأى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنفسه مجددا عن تكريم السناتور الراحل جون ماكين وتوجه صباح السبت، إلى ناد للجولف يملكه قرب واشنطن خلال جنازة ماكين الوطنية فى العاصمة الأمريكية.

وغادر ترامب البيت الأبيض، فى الساعة 10,35 بالتوقيت المحلى فيما كانت ميجان، ابنة ماكين، توجه تحية حارة إلى والدها فى كاتدرائية واشنطن على بعد بضعة كيلومترات.

ترامب يغادر البيت الأبيض
ترامب يغادر البيت الأبيض

وقالت إن "أمريكا جون ماكين لا تحتاج إلى أن نعيد لها عظمتها لأنها كانت دائما عظيمة"، فى سخرية واضحة من شعار حملة ترامب، وأثارت هذه العبارة تصفيقا طويلا للحاضرين وبينهم مقربون من ترامب تتقدمهم ابنته إيفانكا.

فى تلك اللحظة، كان ترامب يغادر البيت الأبيض، معتمرا قبعة تحمل شعاره الشهير "أجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكان ماكين أعلن قبل وفاته أنه لا يرغب فى أن يحضر ترامب جنازته بسبب العلاقة السيئة بينهما.

توجه الرئيس الأمريكى إلى نادى للجولف
توجه الرئيس الأمريكى إلى نادى للجولف

 

جانب من توجة الرئيس الأمريكى
جانب من توجة الرئيس الأمريكى

 

جانب من توجة ترامب
جانب من توجة ترامب

 

جانب من مغادرة ترامب البيت الأبيض
جانب من مغادرة ترامب البيت الأبيض

 


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