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صور..أمن الجيزة يستعد لافتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:41 ص
صور..أمن الجيزة يستعد لافتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد" افتتاح معرض المستلزمات المدرسية في مبادرة كلنا واحد
كتب بهجت أبو ضيف
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استعدت مديرية أمن الجيزة اليوم السبت لافتتاح اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة معرض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة" كلنا واحد"، أمام مرور حدائق الأهرام بمنطقة اللبيني بالهرم وأمام نادي النيل بجوار السفارة السعودية، وبمدينة 6 أكتوبر. 
 
ويحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب والأحذية، وكل ما يتعلق بطلاب المدارس، وعرضها بأسعار مخفضة.
 
يأتي ذلك بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.
 
معرض كلنا واحد (1)
معرض كلنا واحد (1)

معرض كلنا واحد (2)
معرض كلنا واحد (2)

معرض كلنا واحد (3)
معرض كلنا واحد (3)

معرض كلنا واحد (4)
معرض كلنا واحد (4)

معرض كلنا واحد (5)
معرض كلنا واحد (5)

معرض كلنا واحد (6)
معرض كلنا واحد (6)

معرض كلنا واحد (7)
معرض كلنا واحد (7)

معرض كلنا واحد (8)
معرض كلنا واحد (8)

معرض كلنا واحد (9)
معرض كلنا واحد (9)

معرض كلنا واحد (10)
معرض كلنا واحد (10)

معرض كلنا واحد (11)
معرض كلنا واحد (11)

معرض كلنا واحد (12)
معرض كلنا واحد (12)

معرض كلنا واحد (13)
معرض كلنا واحد (13)

معرض كلنا واحد (14)
معرض كلنا واحد (14)

 


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مدير أمن الجيزة يفتتح غدا معرض توفير المستلزمات المدرسية في مبادرة كلنا واحد

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