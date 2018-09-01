صور..أمن الجيزة يستعد لافتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

كتب بهجت أبو ضيف

استعدت مديرية أمن الجيزة اليوم السبت لافتتاح اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة معرض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة" كلنا واحد"، أمام مرور حدائق الأهرام بمنطقة اللبيني بالهرم وأمام نادي النيل بجوار السفارة السعودية، وبمدينة 6 أكتوبر.

ويحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب والأحذية، وكل ما يتعلق بطلاب المدارس، وعرضها بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.