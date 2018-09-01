صحة الأقصر تعلن بدء قافلة طبية بقرية الكلابية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت الوحدة الصحية بقرية الكلابية بإسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم السبت، إنطلاق قافلة طبية فى تخصصات النساء والتوليد والأنف والأذن و الأسنان والجراحة العامة والعظام والجلدية والأطفال والباطنة.

من جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، إن القافلة تستمر على مدار يومان لتوقيع الكشف على الأهالى، وتجهيز التقارير الخاصة بهم من قبل الأطباء وفى حالة احتياج المريض للتدخل الجراحى يتم تحويله للمستشفى ، كما سيتم صرف الأدوية بالمجان.

جاء ذلك فى ضوء استمرار أعمال القوافل الطبية التى تقيميها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بمختلف مراكز ومدن محافظة الأقصر لضمان تقديم خدمة صحية مناسبة للمواطنين .