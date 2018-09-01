الرئيسية أخبار عاجلة "شى جين بينج" يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسي فى بكين السبت، 01 سبتمبر 2018 01:49 م الرئيس الصيني "شي جين بينج" بكين- محمد الجالى إضافة تعليق أقام الرئيس الصيني "شي جين بينج" مأدبة عشاء على تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد الموافق له. وكان الرئيس السيسي ونظيره الصينى شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادى والفنى، بقاعة الشعب الكبرى فى بكين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى والفنى الرئيس السيسى فى بكين.. الثقافة صانعة العلاقات المصرية الصينية السيسي العاصمة الادارية الجديدة الرئيس الصيني مباحثات ثنائية خبر اخبار اليوم السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس" "الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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