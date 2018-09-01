"شى جين بينج" يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسي فى بكين

بكين- محمد الجالى

أقام الرئيس الصيني "شي جين بينج" مأدبة عشاء على تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد الموافق له.

وكان الرئيس السيسي ونظيره الصينى شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادى والفنى، بقاعة الشعب الكبرى فى بكين.