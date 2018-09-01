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خروج جميع مصابى حادث نادى الطالبية وبقاء لاعبة تحت الملاحظة بمستشفى الهرم

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:02 ص
خروج جميع مصابى حادث نادى الطالبية وبقاء لاعبة تحت الملاحظة بمستشفى الهرم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مدير المديرية، خروج جميع لاعبى ومدربى نادى الطالبية الذين تعرضوا لحالة اختناق فى حمام السباحة من مستشفى الهرم باستثناء لاعبة واحدة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، بينما ما زالت لاعبة تحت الملاحظة وتتلقى جلسة أكسجين.
 
وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتابع صباح اليوم التحقيق الذى سيتم استكماله لمحاسبة المتسببين عن الحادث، الذى أدى لاختناق 22 طالبًا و3 مدربين أثناء التدريب بحمام سباحة نادى الطالبية، بسبب غاز الكلور، وكذلك سيطمئن على حالة اللاعبة المتواجدة حاليًا بمستشفى الهرم.

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