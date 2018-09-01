حرحور: سأستمر خادما لأهالى شمال سيناء في كل موقع خارج المحافظة

شمال سيناء محمد حسين

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق، إنه سيستمر في خدمة أهالي شمال سيناء في كل موقع خلال تواجده في القاهرة.

وطلب حرحور من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأكد تقديره للمشاعر النبيلة التي أبداها حضور الحفل من مختلف القطاعات الشعبية وتدل على أصالة عموم شعب سيناء .

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المحافظ السابق اليوم السبت خلال مؤتمر تكريمه في القرية الشبابية بالعريش بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد اللواء حرحور أنه "من الآن سأكون عضوا في جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء، وممثلا لها في القاهرة وسأحرص على زيارتها شهريا".

وحرص اللواء حرحور على تقديم الشكر لكل من ساهم في دعم أسر شهداء ومصابي قرية الروضة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية وإدارة الأزمة بمنتهى الاقتدار بتوفيق الله .

وعرض اللواء حرحور أبرز نماذج العمل فترة ولايته المحافظة خاصة في مجالات رعاية المصابين والأسر وكذلك نماذج من الأشخاص من الجنسين الذين تطوعوا للعمل خلال الأزمات وكانوا من الداعمين بشدة للجانب الرسمي في تخفيف آثار الأزمات وكذلك في قطاعات التموين والزراعة ولجان التعويضات.

وتابع المحافظ السابق قائلا: "إن شاء الله نحتفل قريبا جميعا بعودة الاستقرار في عموم شمال سيناء، وسترون مستقبلا تنمية سيناء وخير كبير وسيتحول ميناء العريش إلى موقع يفيض بالخير على الجميع وأنا اليوم أغادر المحافظة وأنا راض عن نفسي لأني لم أبخل بأي شيء كان بيدي لخدمة الأهالي".

وتحدث عن ملابسات اختياره محافظا لشمال سيناء واختيار مجلس الوزراء له، رغم أنه كان مكلف حديثا بتولي منصب نائب رئيس الشركة الوطنية للطرق والكباري وكان يتولى الدكتور هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء وأنه أخبره بأنه قرر اختياره محافظا لشمال سيناء وهي ليست كأي محافظة وتحتاج إلى مسئولية كبيرة، حيث قال له "لي الشرف في ذلك أن أعود لها كمحافظ بعد أن خدمت فيها كمحارب في القوات المسلحة".

ومن جانبه وجه العميد أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش التحية إلى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق خلال حفل تكريم في القرية الشبابية بالعريش.

وأكد الغندور أن اللواء حرحور قاد شمال سيناء في فترة باللغة الصعوبة ونجح في إدارة الدفة في تلك الظروف باقتدار شديد.

وشارك في حفل التكريم القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية ونواب البرلمان وقدموا الهدايا التذكارية للمحافظ السابق.

وقال الشيخ حسن محسن من عواقل العريش، "إن اليوم هو يوم مؤثر ونحن نودع رجل إنساني من الطراز الأول لم يقصر مع أحد في محنة بأخلاق عالية".

ومن جهتها قالت سوسن حجاب ممثلة مؤسسات المجتمع المدني، إنها شخصيا شهدت الكثير من المواقف الإنسانية وآخرها مع أسرة الشهيد سامي الكاشف وكذلك دعمه المرأة والشباب والأيتام ومن أهم مقولاته "نجبر بخاطر الناس ونشد على أيديهم" وسيتذكرك أهل سيناء بكل خير .

ومثل سعيد القصاص شباب شمال سيناء في كلمته قائلا: "نعتبرك من الآن ممثلا مقيما لشمال سيناء في القاهرة معبرا عن آمالها كما عهدناك هنا، وهذا ما شهدناه طوال فترة الخدمة هنا".

وتحدث عماد البلك ممثلا عن حزب الوفد موجها حديثه للمحافظ السابق: "في هذا الحفل ترى نتيجة عملك حيث حضر الأهالي حبا وليس نفاقا وجميعنا ننتظرك في سيناء مجددا لأنك مثلت الدولة بقوة في وقت حالك انسحبت فيه المؤسسات منها ودائما وصفت أهل سيناء بأنهم من أكثر الناس وطنية لتحملهم الكثير بصبر وأمل ".

وقال سليمان العمارى رئيس جهاز دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، "رأينا مواقفك الكثيرة الصبورة في علاج السلبيات بهدوء واقتدار في أصعب اللحظات".

وتحدث الشيخ عطية أبو قردود ممثلا عن وسط سيناء قائلا: "جاءت وجوه سيناء من كل حدب وصوب لتقول شكرا على الوفاء والعطاء وكنت خير ممثل لأبناء سيناء ضد كل شيء مسيء لأهلها وأنقل لكم تحيات أبناء وسط سيناء وهذا التكريم غير مسبوق ويعني الكثير ".

وقال عبد المنعم رفاعي- من عواقل الشيخ زويد-: "نكرمك اليوم لأنك ستتولى منصبا جديدا وهو منصب شعبي يمثل أبناء سيناء في القاهرة وأدرت أمور المحافظة في وقت بالغ الصعوبة ونأمل أن تستكمل مسيرة حل مشكلات الشيخ زويد ومطالب أهلها في كل موقع تذهب إليه وننقل لك تحية أسر الشهداء والمصابين الذين دعمت إنشاء جمعية تتولى رعايتهم".

وشهد الحفل كلمات للشيخ بدير ممثلا عن الأزهر الشريف والقطاعات الأخرى تقديرا للواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق.