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حبس عامل ضبط بحوزته 4 شهادات تأدية الخدمة العسكرية مزورة بالمنوفية

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:42 م
حبس عامل ضبط بحوزته 4 شهادات تأدية الخدمة العسكرية مزورة بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل
المنوفية – فريق المحافظات
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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية،حبس  عامل ضبط  بحوزته شهادات تأدية خدمة عسكرية وأوراق مزورة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تلقيه بلاغا من مباحث وسط الدلتا " بضبط وتفتيش مسكن وإستديو تصوير فوتوغرافى خاص " خ .ص. ا" و.  المقيم بناحية البرانية دائرة المركز وذلك  لقيامه باستخراج ، حيث قامت مأمورية " تحت اشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير الامن  " من ضباط الإدارة العامة للمرور " مباحث وسط الدلتا "  بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون.

تم ضبط " م. ص. م. "  21 عاما المدير المسئول عن الاستديو  ومقيم عزبة عمرو التابعة لقرية النعناعية دائرة المركز  وعثر بداخل الإستديو على ،  " 4 " شهادات تأدية الخدمة العسكرية ،  " 2 " شهادة ميلاد كمبيوتر  ،  " 2 " صورة قيد وفاة – صورة جواز سفر لأشخاص مختلفين ، كيسة جهاز حاسب آلى بداخله " 2 " هارد مُحمل عليه عدد من المستندات منسوب صدورها لجهات حكومية، طابعة ألوان ماركة ديل ،  " 2 " هارد ديسك ماركة رنسون ديجيتل ، كيس بلاستيك بداخله مقص وبكرة تغليف جلد شفاف ماركة ديل  و بمواجهة المتهم المضبوط .

أفاد أن الاستديو ملك المأذون بتفتيشه وأنه يعمل طرفه لإدخال بيانات الأوراق المضبوطة  على جهاز  الحاسب الآلى ، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31351  جنح مركز أشمون لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة.


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