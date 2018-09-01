حبس عامل ضبط بحوزته 4 شهادات تأدية الخدمة العسكرية مزورة بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية،حبس عامل ضبط بحوزته شهادات تأدية خدمة عسكرية وأوراق مزورة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تلقيه بلاغا من مباحث وسط الدلتا " بضبط وتفتيش مسكن وإستديو تصوير فوتوغرافى خاص " خ .ص. ا" و. المقيم بناحية البرانية دائرة المركز وذلك لقيامه باستخراج ، حيث قامت مأمورية " تحت اشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير الامن " من ضباط الإدارة العامة للمرور " مباحث وسط الدلتا " بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون.

تم ضبط " م. ص. م. " 21 عاما المدير المسئول عن الاستديو ومقيم عزبة عمرو التابعة لقرية النعناعية دائرة المركز وعثر بداخل الإستديو على ، " 4 " شهادات تأدية الخدمة العسكرية ، " 2 " شهادة ميلاد كمبيوتر ، " 2 " صورة قيد وفاة – صورة جواز سفر لأشخاص مختلفين ، كيسة جهاز حاسب آلى بداخله " 2 " هارد مُحمل عليه عدد من المستندات منسوب صدورها لجهات حكومية، طابعة ألوان ماركة ديل ، " 2 " هارد ديسك ماركة رنسون ديجيتل ، كيس بلاستيك بداخله مقص وبكرة تغليف جلد شفاف ماركة ديل و بمواجهة المتهم المضبوط .

أفاد أن الاستديو ملك المأذون بتفتيشه وأنه يعمل طرفه لإدخال بيانات الأوراق المضبوطة على جهاز الحاسب الآلى ، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31351 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة.