جامعة الإسكندرية تستقبل المحافظ الجديد فى أولى جولاته

فريق المحافظات

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار الجامعة للشئون اأفريقية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، وذلك صباح اليوم السبت (1/9/2018)، فى تأكيد لدور جامعة الإسكندرية فى التعاون مع المحافظة لخدمة المجتمع السكندرى كبيت خبرة فى شتى المجالات.

وأكد المحافظ الدكتور قنصوة خلال اللقاء على تضافر الجهود بين المحافظة والجامعة ومختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، ﻻنجاز المشروعات التنموية الكبرى بالمحافظة، وعلى رأسها المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حالياً بالإسكندرية ومنها مشروع تطوير محور المحمودية، وأكد المحافظ أن أولوياته منذ بداية توليه هى المواطن السكندرى وتنمية المحافظة والعودة بها إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة - الدكتور عبد العزيز قنصوة على توليه مهام منصبه، وأكد دعم الجامعة الكامل للمحافظة، ووضع كافة إمكانياتها من خبرات لأعضاء هيئة التدريس، ودراسات، وأبحاث، للمساهمة فى انجاز المشروعات التنموية الكبرى بالإسكندرية، حيث كانت الجامعة وستظل بيت الخبرة الذى يقدم الحلول للمشكلات التى تواجه المجتمع وفق أحدث الأسس العلمية والعالمية.

ومن جانب آخر أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن الوحدات العلاجية بكليات الجامعة ستبدأ فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2018/2019 لإجراء الكشف الطبى عليهم، موضحاً أن الجامعة تقوم بإعداد ملف صحى شامل لكل طالب يتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكشف الطبى يشمل مسحاً لفيروس (سى) لجميع الطلاب الملتحقيـن بالجامعة وسيتم تقديم العلاج لمن يثبت إصابته بالفيروس ومتابعة حالتـه حتى يتماثـل للشفـاء وذلك فى إطار الحملة القومية لمكافحة فيروس (سى) التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب لتوقيع الكشف الطبى عليهم وفق جدول زمنى تم إعداده لمراعاة إنهاء إجراءات الكشف الطبى الأساسية للطلاب المستجدين فى 18/10/2018.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى بالوحدات العلاجية بالمجمع الطبى على طلاب كلية الطب من 9 إلى 13 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان يــوم 16 سبتمبر إلى 20 سبتمبر، وعلى طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة، والصيدلة من 8 سبتمبر إلى 13 سبتمبر، وكلية الزراعة بالشاطبى وزراعة سابا باشا والتمريض وكلية التربية النوعية ورياض الأطفال والدراسات الاقتصادية من 9 سبتمبرإلى 13 سبتمبر بالوحدات العلاجية بكلياتهم وطلاب كلية العلوم فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف الطبى السابقة ابتداء من يوم السبت 15/9/2018 بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة.

وتستقبل الوحدات العلاجية بمجمع الكليات النظرية بسوتير طـلاب كليـة الطـب البيطـرى من 15 سبتمبر إلى 16 سبتمبر، وكلية التربية من 17 سبتمبر إلى 23 سبتمبر، والتجارة من 24 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والآداب من 1 أكتوبر إلى 8 أكتوبر، والسياحة من 9 إلى 11 سبتمبر، والحقوق من 13 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.

كما سيتم استقبال الطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبى من كل الكليات ابتداءاً من 20/10/2018 بالعيادة الشاملة.