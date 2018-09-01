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"تعليم القليوبية" تكرم أوائل الشهادات العامة غدا بحضور المحافظ ونائبه

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:53 م
"تعليم القليوبية" تكرم أوائل الشهادات العامة غدا بحضور المحافظ ونائبه الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة الدكتور طه عجلان، تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة، غدا الأحد في العاشرة صباحا، بقصر الثقافة ببنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وعددًا من نواب البرلمان بالمحافظة، وأعضاء مجلس الأمناء.

 

ووجهت المديرية الدعوة للطالب أحمد خالد صاحب المركز الأول مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، والذى نشر "اليوم السابع" قصة حصوله على نصف درجة بمادة الفيزياء والتى حسنت موقعه بين أقرانه ليصبح الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمى علوم، والذي طالب بتكريمه من المحافظ كباقى زملاؤه.

 

ومن المقرر أن يشهد التكريم مجموعة من العروض الفنية المقدمة من الفرق الخاصة بقصر الثقافة وندوة شعرية وكلمة للمحافظ الجديد بمناسبة توليه مهام عمله.


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