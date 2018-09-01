ترامب يهدد باستبعاد كندا من اتفاق نافتا

أ ف ب

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا السبت، باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية (تافتا) التى يخوض البلدان مفاوضات صعبة فى شأنها.

وقال ترامب فى سلسلة تغريدات بعد تعليق المباحثات حتى الأربعاء، "ليست هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا فى اتفاق نافتا الجديد، إذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فان كندا ستكون خارج" الاتفاق.

كما هدد "ببساطة بإنهاء العمل بنافتا" إذا تدخل الكونجرس فى هذا الملف، وكتب ترامب الذى أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام إليه، "إما أن نبرم اتفاقا جديدا وإما نعود إلى ما قبل نافتا".