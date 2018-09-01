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تحريات أمنية للكشف عن المسئولين بواقعة اختناق 22 طفلاً بنادى الطالبية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:33 ص
تحريات أمنية للكشف عن المسئولين بواقعة اختناق 22 طفلاً بنادى الطالبية حمام سباحة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه جارى فحص واقعة تعرض 22 لاعبًا و3 مدربين لحالة اختناق بحمام سباحة نادى الطالبية أثناء ممارسة تدريبات السباحة بالنادى، وإجراء التحريات لتحديد المسئول عن تسرب الكلور. 

 

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه جارى الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالنادى، بالإضافة لأقوال شهود العيان وأهالى الأطفال، حيث أكدوا أن تسرب كمية من الكلور واختلاطها بمياه الحمام أدت إلى اختناقهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، مؤكدًا أن المصابين حالتهم مستقرة وعدم وجود أى حالات وفاة وتم خروج الجميع من المستشفى.

 

ومن جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، بخصوص أزمة نادى الطالبية بعد اختناق عدد من المتدربين بسبب تسريب غاز الكلور فى حمام السباحة بالنادى، جاء به أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تابع خلال الساعات الماضية أزمة تسرب غاز الكلور فى حمام السباحة بنادى الطالبية الرياضى بمحافظة الجيزة، والذى تسبب فى اختناق عدد من المتدربين البالغ عددهم 22 لاعبًا و3 مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضى داخل حمام السباحة بالنادى، وعلى الفور جرت متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أوليه لهم، ونقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، وخروج جميع الحالات المصابة بالاختناق من المستشفى والجميع فى حالة جيدة.


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