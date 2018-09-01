تجديد حبس خطيبة "طالب الرحاب" و5 آخرين 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهمة "حبيبة" و5 آخرين 15 يوماً، لاتهامهما بالقتل العمد للطالب "بسام أسامة، ودفنه داخل أخد الشقق بمدينة الرحاب.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حبيبة أشرف خطيبة طالب الرحاب بسام أسامة، و 5 أخرين 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، للتخلص منه على يد والدها.

واعترفت المتهمة "حبيبه"، أمام سرايا النيابة فى التحقيقات التى تجرى الأن، باستدراجها للمجني عليه واشتراكها مع والدها في حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها في واقعة القتل، لتتبرأ من والده فى قتل المجنى عليه، مستطردة :" معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".

وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيا تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".

نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.

صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.