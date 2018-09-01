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بعد قليل.. توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والصين

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:06 م
بعد قليل.. توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والصين الرئيس عبد الفتاح السيسي - جلسة مباحثات مع نظيره الصيني
بكين- محمد الجالى
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني "شي جين بينج" مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك بقاعة الشعب الكبري فى بكين. 
 
 
 
وكانت أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقاعة الشعب الكبرى فى بكين، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني بحضور وفدي البلدين.
 
 
ويرافق الرئيس السيسي وفد وزارى مكون من وزير الخارجية سامح شكرى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ،  واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء مصطفي شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، واللواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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